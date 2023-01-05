Mersin'de trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi defnedildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de trafik kazasında yaşamını yitiren teknoloji ve tasarım öğretmeni Semra Kaya Doğanay'ın cenazesi Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen 42 yaşındaki Doğanay'ın cenazesi, cemevindeki tören sonrasında Taşucu Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Törene, Doğanay'ın annesi Gülser ve babası Haydar Kaya, yakınları ve öğretmen arkadaşları katıldı.

Toroslar Candan Mercezi Ortaokulu'nda görevli Doğanay'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Karaisalı Mahallesi mevkisinde dün, Ramazan Kutan (58) idaresindeki 63 LE 403 plakalı kamyonla Doğanay'ın kullandığı 33 PAK 19 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 2 sürücü hayatını kaybetmişti.



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