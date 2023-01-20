Mersin'de bakımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkan araç yandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bakımı yapıldıktan sonra trafiğe çıkarılan araç yandı.

Alınan bilgiye göre, S.K, 33 NJ 256 plakalı otomobilini bakım için Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneye bıraktı.

Burada bakımı yapılan otomobil, tamirhanedeki yetkililer tarafından test sürüşüne çıkarıldı.

Bu sırada aracın motor kısmında yangın çıktığını gören yetkililer, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.



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