Tarsus'taki müze ve ören yerleri geçen yıl 79 bin 871 ziyaretçi ağırladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki müze ve ören yerlerini geçen yıl 79 bin 871 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper, yaptığı açıklamada, ilçenin turizm açısından cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Kültür ve inanç turizmi açısında verimli bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Alper, geçen yıl ilçedeki müze ve ören yerlerini 79 bin 871 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

Alper, son 10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştıklarını belirtti.



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