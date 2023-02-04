Orman Genel Müdür Yardımcısı Akduman'dan ziyaret

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlüğünün açıklamasına göre, Akduman ziyaretinde, Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve personellerle bir araya geldi.

Kentteki ormancılık faaliyetlerinin görüşüldüğü ziyarette, çeşitli konularda değerlendirmeler yapıldı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.