Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet T. idaresindeki 27 AJR 109 plakalı otomobil, Atik Mahallesi Malazgirt Bulvarı Değirmen Kavşağı'nda Durhasan Özer'in (78) kullandığı 33 KF 675 plakalı motosiklete çarptı.

Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Direğin de otomobilin üstüne devrildiği kazada Mehmet T. hafif, motosiklet sürücüsü Özer ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet T. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.



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