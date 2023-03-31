Mersin'de 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 suçtan kesinleşmiş 37 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası bulunan F.A'nın, Antalya'dan araçla ilçeye geleceği öğrenildi.

Taşucu Mahallesi'ndeki kontrol noktasında önlem alan ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan F.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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