Mersin'de depremzedeler iftarda bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de, Gülnar Belediyesi tarafından ilçede yaşayan depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, belediye olarak ilçe halkının yardımlarını deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyledi.

İftar programına, depremzedelerin yanı sıra Aydıncık Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ve diğer protokol katıldı.

Program, İlçe Müftüsü Yusuf Kaya'nın Kur'an-ı Kerim okuması ve dualar edilmesiyle son buldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.