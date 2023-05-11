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Mersin'de dron eğitimini tamamlayan 405 öğrenci sertifika aldı

AA

Mersin'de dron eğitimini tamamlayan 405 öğrenci sertifika aldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde dron eğitimini tamamlayan 405 lise öğrencisine düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesi tarafından Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde uygulanan "Haydi Çocuklar Dron Uçurmaya" projesiyle 18 lisede dron kullanma eğitimi verildi.

Havacılık kuralları, uçuş prensipleri, hava trafiği, kumanda sistemi konularında bilgilendirme yapılan eğitimlere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzede çocuklar da katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Yenişehir Belediye Başkan Vekili Özgür Emire, Kültür İşleri Müdürü Deniz Özen ve eğitmen Erdal Sağlam öğrencilere sertifikalarını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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