Mersin'de öğrenciler ve gönüllüler sahil temizliği yaptı

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MERSİN (AA) - Mersin'de Çevre Haftası kapsamında öğrenci ve gönüllülerin katılımıyla 8 noktada yapılan sahil temizliğinde çok sayıda atık toplandı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye etkinlikleri kapsamında Anamur Rauf Denktaş, Adanalıoğlu, Aydıncık Büyükalan, Silifke Susanoğlu, Tömük, Arpaçbahşiş, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilleri ile Tarsus Plajı'nda "Sahil Temizleme Etkinliği" düzenlendi.

Eş zamanlı 8 noktada başlanan programda katılımcılar, atık toplayarak temizlik yaptı.

Temizlik çalışmaları ve toplanan atıklar dronla görüntülendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Şefi Danyal Güngör, farkındalık oluşturmak için geniş çaplı sahil temizliği etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Vatandaşların çevre konusunda duyarlı olması gerektiğini kaydeden Güngör, "Sahil boyunca geri dönüşüm süreci mümkün olmayan çok fazla atığı topladık. Toplanan atıkları, bertaraf için çöp alanlarımıza göndereceğiz." ifadesini kullandı.

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