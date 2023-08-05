Bozyazı'da doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, doğal gaz kullanımı için alt yapı çalışmalarına başlandı.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçeye doğal gaz getirilmesi projesi kapsamında Hacıhıdırlı Mahalllesi'nde başlatılan alt yapı çalışmalarını inceledi.
Çetinkaya, buradaki konuşmasında, vatandaşlara verdikleri sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Doğal gazın ilk etapta bazı mahallelere verileceğini belirten Çetinkaya, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.
Aksa Çukurova Doğalgaz Bölge Müdürü Tufan Duman da 20 milyon lira yatırımla inşa edilecek 16 kilometrelik şebeke alt yapısının, yıl sonuna kadar 1100 konuta ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.