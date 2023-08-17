Mersin'de yılbaşından bu yana terör operasyonlarında yakalanan 57 zanlı tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'de, polis ekiplerinin yılbaşından bu yana terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 151 şüpheliden 57'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak-15 Ağustos arasında 13 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı, adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlılardan 23'ü, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün sınır dışı işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Adli mercilere sevk edilen 128 şüpheliden 57'si tutuklandı, bir kısmı adli kontrol olmak üzere diğerleri salıverildi.