Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yılbaşından bu yana terör operasyonlarında yakalanan 57 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yılbaşından bu yana terör operasyonlarında yakalanan 57 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'de, polis ekiplerinin yılbaşından bu yana terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 151 şüpheliden 57'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak-15 Ağustos arasında 13 operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı, adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

        Zanlılardan 23'ü, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün sınır dışı işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

        Adli mercilere sevk edilen 128 şüpheliden 57'si tutuklandı, bir kısmı adli kontrol olmak üzere diğerleri salıverildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı

        Benzer Haberler

        Ata mirası araziyi hünnapla gelir kapısına dönüştürdü
        Ata mirası araziyi hünnapla gelir kapısına dönüştürdü
        Mersin'de evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
        Mersin'de evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
        Mersin'de kargoyla gönderilen hava tüpünde uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de kargoyla gönderilen hava tüpünde uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de enişte ve ablalarıyla denize giren 2 kız kardeş yaşamını yitirdi
        Mersin'de enişte ve ablalarıyla denize giren 2 kız kardeş yaşamını yitirdi
        Mersin'de görme engelli öğrenciler iş hayatına e-ticaret projesiyle atılaca...
        Mersin'de görme engelli öğrenciler iş hayatına e-ticaret projesiyle atılaca...
        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 gözaltı
        Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 6 gözaltı