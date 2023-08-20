Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de hafif ticari araçla tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MERSİN (AA) - Mersin'de hafif ticari araçla LPG yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Tarsus-Çamlıyayla kara yolunda Alparslan A. idaresindeki 01 HC 054 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve plakası henüz öğrenilemeyen LPG yüklü tankerle çarpıştı.

        Alparslan A'nın araç içerisinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Alparslan A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Oto hırsızları peşlerinden koşan valeyi öldürdü!
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        Meteoroloji'den müjdeli haber! Sıcaklıklar düşüyor
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Trabzonspor'dan sert açıklama!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Ev hapsindeki kadın eski eşini ağır yaraladı!
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Kadınlarda futbolun en büyüğü İspanya
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Kadınlar 10 dakikada dengeyi sağlayıp, pedal çevirmeye başlıyor
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Brusella: Çiğ et ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden bulaşıyor
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        “Umut yanı başınızda olsun”
        “Umut yanı başınızda olsun”
        "Sonradan olma değil..."
        "Sonradan olma değil..."
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        İsrail'de protestoların 33. haftası!
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"

        Benzer Haberler

        Down sendromlu kızının eğitimine destek için 39 yaşında okuryazar oldu
        Down sendromlu kızının eğitimine destek için 39 yaşında okuryazar oldu
        Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ardından
        Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ardından
        Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ardından
        Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Mersin'de atıl okul restorasyonla eğitime kazandırılacak
        Mersin'de atıl okul restorasyonla eğitime kazandırılacak