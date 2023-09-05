Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Mersin'in Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, Mezitli, Çamlıyayla ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 663 gram esrar, 674 kök Hint keneviri, 187 gram kenevir tohumu, 25 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, esrar öğütücü ile uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 bin 765 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Mersin'de drift yapan 2 sürücüye 61 bin 92 lira ceza
        Mersin'de drift yapan 2 sürücüye 61 bin 92 lira ceza
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Tokat'ta dolandırıp, Mersin'e altın almaya geldiler
        Tokat'ta dolandırıp, Mersin'e altın almaya geldiler
        Trafiğe kapalı alanda yürüyen Yusuf´a, motosikletli kurye çarptı
        Trafiğe kapalı alanda yürüyen Yusuf´a, motosikletli kurye çarptı
        Mersin'de 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali sürüyor
        Mersin'de 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali sürüyor
        Mağarada rahatsızlanan ABD'liye ulaşıldı; durumu iyi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'liye ulaşıldı; durumu iyi