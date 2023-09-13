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        Mersin'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:30
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        Mersin'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı, bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

        Narkotik dedektör köpeği desteğiyle bahçede yapılan aramalarda, 578 kök Hint keneviri, 5 kilo 620 gram esrar, 3 öğütücü ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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