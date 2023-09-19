Mersin'de üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerine düşen tomruğun altına kalan orman işçisi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerine düşen tomruğun altına kalan orman işçisi yaşamını yitirdi.
Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Emirhan Şimşek'in üzerine (23), Boğazpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gençleştirme sahasında ağaç kesimi yaptığı sırada tomruk düştü.
Şimşek'in tomruğun altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, orman işçisi Emirhan Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.