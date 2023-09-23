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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:31
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        Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Fakılar Mahallesi'nde, plakaları öğrenilemeyen Efe Ömer Uyar'ın kullandığı motosikletle H.T. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uyar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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