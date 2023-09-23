Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 23.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:31
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Fakılar Mahallesi'nde, plakaları öğrenilemeyen Efe Ömer Uyar'ın kullandığı motosikletle H.T. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Uyar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.