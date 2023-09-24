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        21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi

        Bu yıl 21'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, çeşitli atölye çalışmaları ve konser etkinlikleriyle son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:23 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:23
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        21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali sona erdi
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        Bu yıl 21'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, çeşitli atölye çalışmaları ve konser etkinlikleriyle son buldu.

        Bu yıl "Dayanışma, İyileşme ve Aydınlanma" temasıyla organize edilen festivalin kapanış programları, Mezitli ilçesindeki Mutlu Yaşam Köyü'nde gerçekleşti.

        Etkinlikler kapsamında, ilk olarak "Doğada Müzik" sloganıyla çocuklar için ritim atölyesi düzenlendi.

        Perküsyon sanatçısı Emre Günay'ın konuk olduğu programda, çocuklar damacana, pet şişe ve tahta çubuklarla ritim tutmayı denedi.

        - Tekfen Filarmoni'nin yeni oluşumu konser verdi

        Tekfen Filarmoni'nin 30. yılında "O Da Tekfen" adıyla hayata geçirdiği yeni oluşumu, oda müziği konseri verdi.

        Konserde, flütte Venüs Kovancısoy Güner, obuada Ezgi Kaki, klarnette Çağdaş Engin, fagotta Oğuzhan Güner, kornoda Volkan Kartal sahne aldı.

        Nefesli enstrümanlara "ses" veren beşli topluluğun konseri, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

        Daha sonra festival kapsamında, "Ses'in Beden Üzerindeki Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.

        Programda, etnomüzikolog Arzu Haksun ve perküsyon sanatçısı Emre Günay müzikseverlerle buluştu.

        - Caz vokalisti Dilek Sert Erdoğan sahne aldı

        Türkiye'nin önemli caz vokallerinden Dilek Sert Erdoğan, kadın mahkumlara cezaevlerinde ulaşmak ve onların yaşamına umut olmak amacıyla hayata geçirdiği "Hükümsüz Caz Projesi" kapsamında, festivalde sahneye çıktı.

        Caz vokalisti Erdoğan'a, piyanoda Rustam Rahmedov, saksafonda Serkan Altınok, bas gitarda Umut Oymak ve davulda Atalay Altınok eşlik etti.

        Dünya klasikleri ve popüler caz eserlerinin seslendirildiği konser, büyük beğeni topladı.

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