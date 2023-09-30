Mersin'de çocuğun bileğine saplanan korkuluk demirindeki tel çıkarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde parkın korkuluk demirlerindeki metal tel, 12 yaşındaki çocuğun bileğine saplandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde parkın korkuluk demirlerindeki metal tel, 12 yaşındaki çocuğun bileğine saplandı.
Çağlayan Mahallesi'ndeki bir parkın korkuluk demirlerindeki metal tel henüz belirlenemeyen nedenle Bünyamin Ceylan'ın bileğine saplandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu teli korkuluklardan çıkardı. Sağlık ekipleri de çocuğun bileğinde saplı duran teli çıkardı.
Bünyamin Ceylan, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavisi tamamlanan Bünyamin Ceylan taburcu edildi.