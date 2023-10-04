Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut Mersin'de resepsiyonda konuştu:

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından kurulan Türk Yatırım Platformu sayesinde Türkiye'deki belediyelere daha fazla destek olmaya çalışacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut Mersin'de resepsiyonda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından kurulan Türk Yatırım Platformu sayesinde Türkiye'deki belediyelere daha fazla destek olmaya çalışacaklarını bildirdi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesince, Büyükelçi Meyer-Landrut, beraberindeki 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin, temaslarda bulunmak üzere kente gelmesi dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki bir otelde resepsiyon düzenlendi.

        Programda konuşan Meyer-Landrut, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Mersin ziyareti için önceki aylarda planladıklarını programı gecikmeli gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Depremin ülkeye etkisini gördüklerini anlatan Meyer-Landrut, Mersin'in de afet bölgesinin dışında olmasına rağmen "nüfus hareketliliği" nedeniyle etkilendiğini duyduklarını aktardı.

        Meyer-Landrut, Mersin'de çeşitli alanlarda devam ettirdikleri çalışmalarının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

        "Şehirler yoğun nüfusları nedeniyle çok fazla emisyona neden olabiliyorlar. İnsanlar çok kısa mesafelerden bir yerden bir yere gidip geliyorlar. Dolayısıyla şehirler, aslında emisyon oranına en fazla katkıda bulunan yerler. Şehirler aynı zamanda bazı şeyleri değiştirebileceğimiz de yerler. Yani iklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanabileceğimiz, etkili bir şekilde emisyonları azaltabileceğimiz ve böylece tüm dünyaya katkıda bulunabileceğimiz, bizim ve çocuklarımız için daha yaşanabilir bir dünya yapabileceğimiz yerler. Dolayısıyla ulaşıma önem veren sizin gibi belediyelere ve belediye başkanlarına ve hem siyasi hem finansal anlamda bu değişikliklere yatırım yapacak insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz. Bu dönüşümde Mersin'e de desteğimizi sürdüreceğiz."

        AB tarafından kurulan Türk Yatırım Platformu'na değinen Meyer-Landrut, "Yakın zaman önce Türk Yatırım Platformu'nu kurduk. Bu platform sayesinde Türkiye'deki belediyelere daha fazla destek olmaya çalışacağız. Bu, özellikle dönüşüm ve değişimi sağlamak için ihtiyaç duyulan kredilere daha kolay erişmenizi sağlayacak bir platform." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kentte hayata geçirdikleri çalışmaları, projeleri ve toplum yararına organize ettiği etkinlikleri anlattı.

        Mersin'in çeşitli sektör ve alanlarda önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Seçer, ihtiyaç duyulan yeni projeler için destek beklediklerini aktardı.

        Seçer, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu için Mersin'in stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin'de (2)
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin'de (2)
        Silifke'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        Silifke'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin Limanı'nı in...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin Limanı'nı in...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin'de
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin'de
        Mersin'de tüfekle vurulan muhtar yaralandı
        Mersin'de tüfekle vurulan muhtar yaralandı
        Yaşadığı mahallenin muhtarını tüfekle vurup ağır yaraladı
        Yaşadığı mahallenin muhtarını tüfekle vurup ağır yaraladı