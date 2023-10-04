AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut Mersin'de resepsiyonda konuştu:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB tarafından kurulan Türk Yatırım Platformu sayesinde Türkiye'deki belediyelere daha fazla destek olmaya çalışacaklarını bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Büyükelçi Meyer-Landrut, beraberindeki 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcilerinin, temaslarda bulunmak üzere kente gelmesi dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Programda konuşan Meyer-Landrut, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Mersin ziyareti için önceki aylarda planladıklarını programı gecikmeli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremin ülkeye etkisini gördüklerini anlatan Meyer-Landrut, Mersin'in de afet bölgesinin dışında olmasına rağmen "nüfus hareketliliği" nedeniyle etkilendiğini duyduklarını aktardı.

Meyer-Landrut, Mersin'de çeşitli alanlarda devam ettirdikleri çalışmalarının olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Şehirler yoğun nüfusları nedeniyle çok fazla emisyona neden olabiliyorlar. İnsanlar çok kısa mesafelerden bir yerden bir yere gidip geliyorlar. Dolayısıyla şehirler, aslında emisyon oranına en fazla katkıda bulunan yerler. Şehirler aynı zamanda bazı şeyleri değiştirebileceğimiz de yerler. Yani iklim değişikliğine karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanabileceğimiz, etkili bir şekilde emisyonları azaltabileceğimiz ve böylece tüm dünyaya katkıda bulunabileceğimiz, bizim ve çocuklarımız için daha yaşanabilir bir dünya yapabileceğimiz yerler. Dolayısıyla ulaşıma önem veren sizin gibi belediyelere ve belediye başkanlarına ve hem siyasi hem finansal anlamda bu değişikliklere yatırım yapacak insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz. Bu dönüşümde Mersin'e de desteğimizi sürdüreceğiz."

AB tarafından kurulan Türk Yatırım Platformu'na değinen Meyer-Landrut, "Yakın zaman önce Türk Yatırım Platformu'nu kurduk. Bu platform sayesinde Türkiye'deki belediyelere daha fazla destek olmaya çalışacağız. Bu, özellikle dönüşüm ve değişimi sağlamak için ihtiyaç duyulan kredilere daha kolay erişmenizi sağlayacak bir platform." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kentte hayata geçirdikleri çalışmaları, projeleri ve toplum yararına organize ettiği etkinlikleri anlattı.

Mersin'in çeşitli sektör ve alanlarda önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Seçer, ihtiyaç duyulan yeni projeler için destek beklediklerini aktardı.

Seçer, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu için Mersin'in stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.