Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Şehit Uzman Çavuş Teke'nin Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 00:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Uzman Çavuş Teke'nin Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehadet haberi, Mersin'deki ailesine ulaştırıldı.

        Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ile askeri yetkililer, Teke'nin (29) şehadet haberini, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan annesi Züleyha Mutlu'ya verdi.

        Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

        Çadıra gelen aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti.

        Şehit babası Davut Teke'nin, Toroslar ilçesindeki ikameti de bayraklarla donatıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaranan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

        Benzer Haberler

        MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
        MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
        Mersin'e şehit ateşi düştü
        Mersin'e şehit ateşi düştü
        Hatayspor - Konyaspor maçının ardından
        Hatayspor - Konyaspor maçının ardından
        Hatayspor - Konyaspor: 3-1
        Hatayspor - Konyaspor: 3-1
        Mersin'de mobilya döşeme imalathanesinde yangın
        Mersin'de mobilya döşeme imalathanesinde yangın
        Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü