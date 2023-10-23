Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'de, üniversite yerleşkesi içerisindeki öğrenci yurdunun arka bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, üniversite yerleşkesi içerisindeki öğrenci yurdunun arka bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü'ndeki Müfide İlhan Öğrenci Yurdu'nun arka bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saat 02.50'de çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

        Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Yangınla ilgili ilk belirlemelerde bazı sosyal medya kaynaklarında 'Doğal gaz patlamasından yangın çıktı' şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Yurtta kalan öğrencilerin barınmaları noktasında herhangi bir engel olmadığı tespit edilmiş olup, olayla ilgili tahkikat devam ettirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Cinayetten tutuklu sevgililer birbirini suçladı!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Eski eşi ve arkadaşını defalarca bıçakladı!
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Icardi için kritik gün
        Icardi için kritik gün
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        O anlar kamerada! Saçından tutup yerde sürükledi! Gasp değil dehşet!
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        İsrail'in 'savaş kabinesi'nde Hizbullah anlaşmazlığı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Otoparkta dehşet! Bir kadın daha öldürüldü!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Huzurevindeki ölümde kan donduran rapor! Kaynar suyla haşlandı!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        ABD kara harekatını "ertele" mi dedi?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!

        Benzer Haberler

        Aile yadigarı dikiş makinesiyle yaptığı ürünlerle 43 yıldır çeyizleri süslü...
        Aile yadigarı dikiş makinesiyle yaptığı ürünlerle 43 yıldır çeyizleri süslü...
        Mersin'de babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Mersin'de babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
        Mersin'de yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutukland...
        Mersin'de yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutukland...
        Hastane otoparkında hemşire eşini öldürüp, intihar etti
        Hastane otoparkında hemşire eşini öldürüp, intihar etti
        Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti
        Mersin'de eşini silahla vuran kişi intihar etti
        Avrupa Triatlon Kupası sona erdi
        Avrupa Triatlon Kupası sona erdi