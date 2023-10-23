Mersin'de öğrenci yurdunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de, üniversite yerleşkesi içerisindeki öğrenci yurdunun arka bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Kampüsü'ndeki Müfide İlhan Öğrenci Yurdu'nun arka bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saat 02.50'de çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, "Yangınla ilgili ilk belirlemelerde bazı sosyal medya kaynaklarında 'Doğal gaz patlamasından yangın çıktı' şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Yurtta kalan öğrencilerin barınmaları noktasında herhangi bir engel olmadığı tespit edilmiş olup, olayla ilgili tahkikat devam ettirilmektedir." ifadesi kullanıldı.