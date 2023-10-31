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        Mersin'de Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin açılışı yapıldı

        Mersin Büyükşehir Belediyesince tasarlanan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 18:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 18:21
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        Mersin'de Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin açılışı yapıldı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesince tasarlanan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki açılış töreninde, merkezin çocukların eğitimine katkı sağlayacağını söyledi.

        Çevre ve iklim konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği merkezde bilimsel etkinliklerin yapılacağını dile getiren Seçer, şöyle konuştu:

        "Merkezdeki planetaryumun yapımı 4 ay önce tamamlandı. Kapasitesi 120 koltuk ama istediğimiz zaman 140'a kadar genişletebiliriz. Orada çocuklarımızın uzayı, evreni izleme imkanı olacak."

        Seçer, merkezin günlük ortalama 1000 öğrenciyi ağırlayabileceğini belirterek, "Öğrencilerimizin bu bilim merkezinden düzenli yararlanmasını sağlayacağız." dedi.

        Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de eğitim yatırımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Kemal Zorlu da merkezde, planetaryum, deney düzenekleri ve teleskopların bulunduğunu, ziyaretçilere iklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik konularında bilgi verileceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı yapılan merkezi gezdi.

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