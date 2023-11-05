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        Mersin'de kaldırım ve levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaldırıma ve levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:55
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        Mersin'de kaldırım ve levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaldırıma ve levha direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.K'nin kullandığı 34 HJS 511 plakalı otomobil, Özgürlük Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Kaldırımın ardından refüjdeki levha direğine çarpan araç, ikiye bölündü.

        Ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        A.K, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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