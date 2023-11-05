Mersin'de babasını tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, muhtarlık yapan babasını tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

​​​​​​​Korucak Mahallesi muhtarı Mevlüt Sandal (46), evinde henüz bilinmeyen nedenle oğlu K. Sandal (17) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada genç, iddiaya göre babasına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen muhtarın cenazesi morga kaldırıldı. Zanlı genç, gözaltına alındı.

Mevlüt Sandal, 4 Ekim'de de tartıştığı R.A. tarafından tüfekle vurulmuş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.