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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:12
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Valiliğin açıklamasına göre, Aydın, valilik makamında Pehlivan ile görüştü.

        Burada, bakanlığa bağlı kurumlardaki çalışmalar hakkında görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Bakan Yardımcısı Aydın'a, ziyarette Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de eşlik etti.

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