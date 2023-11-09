Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibinin antrenmanı, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleşti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Basına kapalı antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.