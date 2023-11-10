Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Mersin'de oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibinin antrenmanı, Mersin Stadyumu'nda gerçekleşti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Basına kapalı antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın saat 19.00'da başlayacak maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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