Mersin'de genç kızın parmağına sıkışan yüzük itfaiye operasyonuyla çıkarıldı

Mersin'de 16 yaşındaki kızın parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Akdeniz ilçesinde yaşayan A.Y'nin aldığı yüzük parmağında sıkıştı. Kendi imkanıyla yüzüğü çıkaramayan A.Y, ailesiyle kentteki bir hastaneye gitti.

Burada müdahale edilemeyen A.Y, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yönlendirildi.

İtfaiyede yapılan çalışma sonucu genç kızın parmağında sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.

A.Y, ekiplere teşekkür etti.

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