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        Hatayspor, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:14
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        Hatayspor, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

        Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Ligde çıktığı 15 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatay ekibi, deplasmanda rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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