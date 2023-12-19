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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erdemli'de öğrencilere tanıtıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:04 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:11
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Erdemli'de öğrencilere tanıtıldı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

        Erdemli Ticaret ve Sanayi Odasına tahsis edilen Togg, Yerli Malı Haftası'nın kutlandığı Alata İlkokulu'nun bahçesine getirildi.

        Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobilini inceleme şansı bulan öğrenciler, araçla ilgili bilgi aldı.

        Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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