Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Sezer'in (54) cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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