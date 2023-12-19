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        Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:56
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        Mersin'de evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Sezer'in (54) cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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