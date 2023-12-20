Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Mut'ta öğrencilere tanıtıldı

Mersin'in Mut ilçesinde öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kültür Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Ersoy İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı.

Etkinlik kapsamında okulun bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, öğrencilere tanıtıldı.

Öğrenciler, yakından inceleme fırsatı buldukları araçla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.