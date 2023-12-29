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        Mersin'de "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:04
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        Mersin'de "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.

        Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçedeki fırın, pastane, kuruyemiş ve zincir marketlerde denetim yaptı.

        Ürünlerin reyon ve kasa fiyatları inceleyen ekipler, hijyen denetimi de gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların yeni yıl öncesi sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerin sıklaştığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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