Mersin'de "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi yapıldı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde "fiyat etiketi ve gramaj" denetimi gerçekleştirildi.
Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, ilçedeki fırın, pastane, kuruyemiş ve zincir marketlerde denetim yaptı.
Ürünlerin reyon ve kasa fiyatları inceleyen ekipler, hijyen denetimi de gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların yeni yıl öncesi sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmaları için denetimlerin sıklaştığını kaydetti.
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