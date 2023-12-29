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        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan, Gülnar ilçesine ziyaret

        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:32
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        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan, Gülnar ilçesine ziyaret
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        Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

        Durmuş, temasları kapsamında Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ile Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'i de ziyaret eden Durmuş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Durmuş, daha sonra Yörük çadırında yaşayan Elif Akçivi'yi ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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