Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan, Gülnar ilçesine ziyaret
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.
Durmuş, temasları kapsamında Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ile Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'i de ziyaret eden Durmuş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Durmuş, daha sonra Yörük çadırında yaşayan Elif Akçivi'yi ziyaret etti.
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