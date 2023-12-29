Mersin'de orman köylülerine traktör desteği verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında orman köylülerine traktör teslim edildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünce ORKÖY projesi kapsamında program düzenlendi.

Programda, İshaklar ve Tırnak mahallesinde yaşayan orman köylülerine 4 traktör verildi.

Orman köylülerine verilecek desteklerin 2024'te de devam edeceği bildirildi.

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