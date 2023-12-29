Mersin'de tartıştığı genci silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı genci silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokağı'nda dün, tartıştığı Ali Yaşlı'yı (22) tabancayla vurup olay yerinden kaçan M.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Mut ilçesinde M.Ö. ile Ali Yaşlı arasında tartışma yaşanmış, M.Ö, tartışma esnasında yanında bulundurduğu tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etmişti. Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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