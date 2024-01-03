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        Akdeniz'de 11 mahallede yol çalışması yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 11 mahallede, yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:39 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:21
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        Akdeniz'de 11 mahallede yol çalışması yapıldı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 11 mahallede, yol bakım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

        Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı, Yanpar ve Yenitaşkent mahallelerinde asfalt kaplama yaptı.

        Ekipler, Kazanlı, Cumhuriyet, Puğkaracadağ, Cami Şerif, Iğdır, Siteler, Gündoğdu ile Şevket Sümer mahallelerindeki yolları yeniledi.

        Çalışmalar kapsamında kilitli parke taşı ve kaldırım yenileme işlemi de yürütüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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