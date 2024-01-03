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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:30 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:45
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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre 6 Ocak Cumartesi günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Silifke Şehir Stadyumu'nda antrenman yaptı.

        Futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda taktik ve pas çalıştı.

        Bu arada, Hatayspor'un eski futbolcularından Ahmet Daloğlu da antrenmanı ziyaret ederek Volkan Demirel ve kulübün başkan vekili Aydın Toksöz ile bir araya geldi.

        Daloğlu, Hatay ekibine Çaykur Rizespor karşılaşmasında başarı diledi.

        Hatayspor kafilesi cuma günü hava yoluyla Rize'ye hareket edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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