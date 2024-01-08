Silifke'de yetişen kanlıca mantarı vatandaşların geçim kaynağı oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde vatandaşların ormanlık alanda topladığı kanlıca mantarı kilogramı 130 liradan satılıyor.

İlçenin yüksek kesimindeki Çadırlı ve Balandız mahallelerinde doğada yetişen kanlıca mantarı, bölge halkının önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Sabahın erken saatlerinde ormanlık alanların yolunu tutan vatandaşlar, ağaçların çevresinde topladıkları mantarları sandıklara yerleştiriyor.

İlçe merkezindeki pazarlarda satışa sunulan mantarlar, kilogramı 130 liradan alıcı buluyor.

Vatandaşlardan Fatma Yanıktaş, AA muhabirine, kanlıca mantarı ticaretiyle aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Ormanlık alanlarda grup halinde tarama yaptıklarını belirten Yanıktaş, "Kendiliğinden yetişen mantarları bulabilmek için saatlerce ağaçların çevresini araştırıyoruz. Günde ortalama 15 mantar topluyoruz." dedi.

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