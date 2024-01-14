Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 398 şüpheli yakalandı

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 398 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 398 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı.

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