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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 398 şüpheli yakalandı

        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 398 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:55
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        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 398 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 398 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 398 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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