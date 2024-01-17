Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 20 Ocak Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk olacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde başladı.

        Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mersin'de trafikte makas atarken kaza yapan otomobil kameraya yansıdı
        Mersin'de trafikte makas atarken kaza yapan otomobil kameraya yansıdı
        Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti
        Tarsus Belediye Başkan adayı Tat, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti
        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Tarsus'ta üretici ve çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        AK Parti'li Sever, Mut'ta aday tanıtım toplantısına katıldı
        AK Parti'li Sever, Mut'ta aday tanıtım toplantısına katıldı
        Mersin'de 9 kişinin öldüğü kazada yaralanan 31 kişiden 15'i taburcu edildi
        Mersin'de 9 kişinin öldüğü kazada yaralanan 31 kişiden 15'i taburcu edildi
        Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor
        Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor