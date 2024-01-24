Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir fabrika inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir fabrika inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MTOSB'nin 3. etabındaki bir şirkete ait fabrika inşaatının üst bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altında alındı.
İnşaat alanındaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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