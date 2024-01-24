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        Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir fabrika inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:02 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:06
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        Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir fabrika inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        MTOSB'nin 3. etabındaki bir şirkete ait fabrika inşaatının üst bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altında alındı.

        İnşaat alanındaki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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