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        Mersin'de 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:43
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        Mersin'de 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda M.Y'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 24 sikke ve 10 obje buldu.

        Ekipler, M.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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