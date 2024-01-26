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        AK Parti'li Mustafa Sever, Gülnar'da temaslarda bulundu

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:56
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        AK Parti'li Mustafa Sever, Gülnar'da temaslarda bulundu
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        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

        Sever, programları kapsamında, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı ziyaret etti.

        Daha sonra Gülnar Öğretmenevi'nde muhtarla bir araya gelen Sever, burada katılımcılarla görüştü.

        Sever, buradaki programının ardından partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partiye katılan 104 kişiye rozet taktı.

        Partililere hitap eden Sever, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Sever, ilçedeki oda başkanlıklarını da ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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