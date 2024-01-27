Mersin'de seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Boğsak Tüneli çıkışında, M.U. idaresindeki 51 BR 023 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hale geldi.