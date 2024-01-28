Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yollarda tuzlama çalışması yapıldı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışma başlattı.
Trafik kazalarını önlemek ve akışını sağlamak için ana caddelerde ve bazı ara sokaklarda ekiplerce tuzlama yapıldı.
Hava şartlarına göre ekiplerin yolları tuzlamaya devam edeceği bildirildi.
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