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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yollarda tuzlama çalışması yapıldı

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 22:46 Güncelleme: 28.01.2024 - 22:46
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yollarda tuzlama çalışması yapıldı
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı çalışma başlattı.

        Trafik kazalarını önlemek ve akışını sağlamak için ana caddelerde ve bazı ara sokaklarda ekiplerce tuzlama yapıldı.

        Hava şartlarına göre ekiplerin yolları tuzlamaya devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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