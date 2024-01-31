Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, esnafla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, merkez Akdeniz ilçesinde sanayi esnafıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, esnafla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, merkez Akdeniz ilçesinde sanayi esnafıyla bir araya geldi.

        Soydan, Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi Kooperatifini ziyaret etti.

        Kooperatif Başkanı İlhan Çokgün ve üyelerle görüşen Soydan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Soydan, sonrasında iş yerlerini gezdi, görüştüğü esnafın taleplerini dinledi.

        Yerel seçim için heyecanlı olduklarını anlatan Soydan, projelerini bir an önce faaliyete geçirip sorunları çözüme kavuşturmayı istediğini kaydetti.

        Soydan, çalışmayı ve üretmeyi hedeflediğini belirterek, "Esnafın yaşadığı sıkıntıların çözülebilmesi için belediyelerin köprü vazifesi görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış

        Benzer Haberler

        Yaşadığı deprem felaketini sanatıyla anlattı
        Yaşadığı deprem felaketini sanatıyla anlattı
        Depremzede akademisyen Hatay'da yaşadıklarını tuvale yansıttı
        Depremzede akademisyen Hatay'da yaşadıklarını tuvale yansıttı
        Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı
        Mersin'de izinsiz kazı yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı
        ÇBK Mersin - Prag: 56-77
        ÇBK Mersin - Prag: 56-77
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 476 zanlıdan 24'ü tutuklandı
        Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 476 zanlıdan 24'ü tutuklandı