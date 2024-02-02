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        Mersin'de 157 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 157 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:33 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:55
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        Mersin'de 157 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde 157 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki imal edip piyasaya süren bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

        Adreste 157 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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