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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, seçim ofisi açtı

        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke'de partisinin seçim ofisini açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:11
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        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan, seçim ofisi açtı
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        Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan, Silifke'de partisinin seçim ofisini açtı.

        İlçede temaslarda bulunan Soydan, Göksu Mahallesi'nde partisinin seçim ofisinin açılışını yaptı, MHP'ye katılanlara rozetlerini taktı.

        Soydan, burada yaptığı konuşmada, Mersin adına kader seçimi ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

        Güzel projelere imza atmak için yola çıktıklarını aktaran Soydan, 31 Mart'a kadar çalabildikleri her kapıyı çalarak herkese ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

        Soydan'a temaslarında Silifke Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Silifke Belediye Başkan adayı Sadık Altunok da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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