Mersin'de depreme dayanıksız 56 yıllık okul binasının yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki 56 yıllık Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden alınan örneklerde betonarme ömrünün dolduğu ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkım kararı verildi.

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