Mersin'de depreme dayanıksız 56 yıllık okul binasının yıkımı sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 56 yıllık okul binası kontrollü şekilde yıkılıyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 56 yıllık okul binası kontrollü şekilde yıkılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hasar tespit çalışması yürütüldü.
Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki 56 yıllık Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden alınan örneklerde betonarme ömrünün dolduğu ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkım kararı verildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binanın kontrollü yıkımını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.